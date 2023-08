Ben Weyts (N-VA) gaat voor tweede termijn als minister van Onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) ziet een tweede termijn als minister van Onderwijs wel zitten. “Onderwijs is een fantastische bevoegdheid met een ongelooflijke impact. Van de maatregelen die je nu neemt, zul je pas later de vruchten plukken. De verleiding is natuurlijk zeer groot om langer dan een termijn vast te houden aan het beleidsdomein”, zegt hij in een interview.