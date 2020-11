Mogelijk ook sneltests en speekseltests in nieuwe teststrategie. Hoe werken deze tests? En zijn ze betrouwbaar?

Apothekers bereid om asymptoma­ti­sche mensen te testen met sneltests

3 november De apotheeksector in ons land stelt voor om asymptomatische personen in de apotheek te testen via sneltests. Op die manier kunnen apotheken de ziekenhuizen en klinische laboratoria ontlasten. "Dit is belangrijk, want 40 procent van de personen die positief testen op Covid-19 vertonen weinig of geen symptomen, maar verspreiden het virus wel", klinkt het dinsdag bij de Apothekersbond.