Mogelijk na kerstvakantie al sneltesten in alle scholen: "Maar wie negatief test, moet toch in quarantaine"

Eerst even naar wat we weten over coronabesmettingen in de Vlaamse scholen. Stefan Grielens, algemeen directeur van de Vrije CLB’s. “In de week voor de herfstvakantie zaten we aan 4.100 nieuwe besmettingen per week. Liefst 27.000 kinderen en leerkrachten moesten we die week in thuisquarantaine sturen. Vanaf half oktober hadden we een enorme versnelling gezien, zoals in de hele maatschappij”.