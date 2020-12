Mogelijk laatste Belgen vertrokken naar Afghanistan voor NAVO-missie

ETHERPRO­CES. Vandekerck­ho­ve krijgt 15 jaar cel voor gifmoord op zoontje

17:27 Het West-Vlaamse hof van assisen heeft Ann Vandekerckhove (46) veroordeeld tot 15 jaar opsluiting voor de gifmoord op haar zoontje Ferre Dewerchin (8). De vrouw uit Zwevegem bracht het slachtoffer in maart 2017 in Zwevegem om het leven met een fatale dosis ether. Het openbaar ministerie had 25 jaar opsluiting gevorderd.