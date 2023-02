Mogelijk fraude met verblijfsvergunningen aan Turken: 700 Vlaamse arbeidskaarten on hold gezet

Kilometer­hef­fing­boe­tes bijna verdubbeld op twee jaar tijd

In 2022 zijn er voor in totaal meer dan 19 miljoen euro boetes opgelegd aan transportfirma's omdat vrachtwagens niet in orde waren met de regels rond de kilometerheffing. Dat is ruim een kwart meer dan de 14 miljoen euro in 2021 en bijna een verdubbeling tegenover de 11,9 miljoen euro in 2020. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-parlementslid Carmen Ryheul heeft opgevraagd bij minister van Financiën Matthias Diependaele. Ryheul dringt aan op de inning van die boetes want de voorbije jaren bleef een kwart tot een derde van de boetes onbetaald.