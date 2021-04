Mogelijk één dodelijk geval van trombose en laag aantal bloedplaatjes na vaccinatie in België, mogelijk door andere aandoening

Volgens het FAGG werd er in ons land tot nu toe geen enkele melding gedaan van bloedstolsels in de aders in de hersenen, of cerebrale veneuze sinustrombose (CVST). Wel werd er één mogelijk geval van een splanchnische veneuze trombose - bloedstolsels in de buik - in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes in België gemeld, met overlijden als gevolg. “Deze melding werd in detail onderzocht”, zegt het FAGG. “Er is sprake van onderliggende aandoeningen die het overlijden kunnen verklaren.” Meer details over de patiënt en het overlijden zijn niet bekend, en het geval wordt nog verder onderzocht om volledige uitsluiting te kunnen geven.