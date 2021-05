Mogelijk deze zomer tòch tuinfeesten van meer dan 10 man: de buitenbubbel wordt allicht één van de komende Overlegcomités onder de loep genomen

Vlaamse ultralo­pers willen 333 keer na elkaar Montagne de Bueren (374 treden) op- en aflopen

5:00 Rik Goris (40) uit Veltem-Beisem en Kevin Eulaerts (36) uit Pellenberg starten donderdagmorgen de zogenaamde ‘triple everesting’-uitdaging. Dat is meer dan drie dagen aan een stuk trappen op- en aflopen, goed voor 180 kilometer, 124.542 treden en 26.544 hoogtemeters of drie keer de Mount Everest op en af. Zeven ultralopers in de hele wereld durfden de dubbel aan, drie keer deed nog niemand. “Ja, we zijn bang”, klinkt het unisono.