Mogelijk beveiligingslek in CovidScan-applicatie

Het Covid Safe Ticket is het gezondheidsbewijs waarmee mensen kunnen aantonen dat ze gevaccineerd, immuun of Covid-19 negatief zijn om vervolgens toegang te krijgen tot bepaalde evenementen. Het wordt rechtstreeks via de CovidScan-applicatie gelezen en gevalideerd, die, in het geval van gevaccineerde personen, vóór de validering van het ticket controleert of de gevaccineerde persoon niet onlangs een positieve PCR-test aflegde. Deze verificatie zou gebeuren aan de hand van een gecodeerde lijst. Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit werd er in deze fase van het scanproces door een burger een potentiële beveiligingsfout opgemerkt, luidt het woensdag in een communiqué.