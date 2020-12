Mogelijk al 5.000 Belgen gevaccineerd in 2020

De essentie van onze strategie is dat we in januari de vaccinatie uitrollen bij de meest prioritai­re doelgroep

“Dat is een klein aantal woonzorgcentra waar je, bij wijze van eerste opening van de campagne, de inentingen kan toedienen. Dat is geen grote groep en ik zeg dat natuurlijk onder voorbehoud dat de belofte die Pfizer hier doet ook kan waargemaakt worden”, voegde Vandenbroucke daar aan toe.

De minister benadrukte ook dat dit weinig zal veranderen aan de essentie van de Belgische vaccinatiestrategie. “De essentie van onze strategie is dat we in januari de vaccinatie uitrollen bij de meest prioritaire doelgroep. Dat zijn mensen die verblijven in woonzorgcentra, in andere collectieve zorginstellingen, het personeel dat daar werkt en vrijwilligers. Dat is al een zeer grote groep.”