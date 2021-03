Moeten ziekenhuizen transparanter zijn over hun coronadoden? “Er is veel schrik om nagewezen te worden”

Voor het eerst meer dan 50.000 vaccins op één dag tijd gezet, maar België zakt verder weg in Europese ranking

16:02 Er zijn vorige week donderdag voor de eerste keer in de vaccinatiecampagne meer dan 50.000 vaccins op een dag tijd toegediend in België. Dat blijkt uit de dagelijkse update van Sciensano. 7,53 procent van de bevolking is nu minstens deels gevaccineerd. Daarmee zetten we de versnelling weliswaar verder, maar ondertussen zakken we wel verder weg in de lijst van EU-lidstaten. Enkel in Kroatië, Letland en Bulgarije zijn nog minder mensen gevaccineerd.