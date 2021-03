Moeten we vrezen voor een nieuwe lockdown als coronacijfers nog sneller stijgen? Experten leggen uit

De stijging van het aantal besmettingen van de jongste week tegenover de week ervoor bedraagt nu 42%. Gemiddeld werden er 3.867 nieuwe gevallen per dag geregistreerd. “Deze stijging is verontrustend. Laat dat duidelijk zijn”, meent Steven Van Gucht, die ook lid is van de GEMS, de expertengroep die de overheid bijstaat in de corona-aanpak. “Ik denk dat dit cijfer nog verder zal doorstijgen, naar 50% meer besmettingen per dag. Ook de ziekenhuizen zijn vol aan het lopen en de intensieve zorgen raken voller en voller.” Het aantal hospitalisaties nam vorige week toe met 22% tot 197 nieuwe opnames per dag.