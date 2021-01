Moeten we vrezen dat Britse variant ook in ons land hard zal toeslaan? Experts leggen uit

België zou gevaarlij­ke varianten veel sneller kunnen opsporen: “Er is genoeg labocapaci­teit, maar ze wordt niet gebruikt”

18:53 Spelen we kort genoeg op de bal in de zoektocht naar gevaarlijkere varianten van het coronavirus? Er zijn in België tien labo’s waar machines staan die dagelijks honderden coronastalen zouden kunnen analyseren. Toch schakelt de overheid ze niet in. Minstens één labo is dan maar op eigen houtje beginnen te speuren: “Ze hebben het ons niet gevraagd en we krijgen er niet voor betaald, maar we vonden het onze plicht.”