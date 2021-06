Moeten we stoppen met het gebruik van pannen met PFAS? Toxicoloog Jan Tytgat: “Geen gevaar op blootstelling bij correct gebruik”

HET DEBAT. Na het verplichte pensioen van Michel Wuyts en Frank Raes, moet iedereen zelf kunnen kiezen om door te werken?

15:35 VRT wijst Michel Wuyts (64) en Frank Raes (67) de deur. De twee sportmonumenten moeten verplicht met pensioen. “Ik ben ontgoocheld dat het zo abrupt stopt. Ik had gehoopt op freelance of zelfstandige basis nog een tweetal jaar voort te kunnen doen”, reageerde Wuyts. Er komt heel wat kritiek op het gedwongen pensioen. Wat denk jij? Moet iedereen zelf kunnen kiezen om door te werken? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.