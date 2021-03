Moeten we ons zorgen maken over de Filipijnse en de ‘onzichtbare’ Bretoense variant? Viroloog Piet Maes legt uit

Ziekenhui­zen zien hoe Britse variant niemand spaart: besmette­lij­ker, ziekmaken­der, dodelijker. Ook voor wie jong en gezond is

7:45 De Britse variant die nu over ons land rolt kan iederéén treffen: ook gezonde veertigers en mensen met een maatje 40. Jonge patiënten die zich aandienen in het ziekenhuis moeten soms quasi onmiddellijk worden doorgestuurd naar de afdeling intensieve. Diensthoofd prof. dr. Dominique Benoit legt uit hoe dat komt. “Ik dacht eerst dat we de Britse uitbraak konden afdoen als de Boris Johnson-variant. Nu beginnen we toch te zien dat mensen veel sneller ernstig ziek worden.” Een recente Britse publicatie geeft bovendien aan dat de Britse variant ook dodelijker is.