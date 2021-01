Moeten we ons zorgen maken om de coronacijfers? Premier De Croo is studiogast in VTM NIEUWS

Nieuwjaars­ba­by voor bonobo’s in Zoo Plancken­dael

1 januari In Zoo Planckendael in Mechelen heeft de groep bonobo’s in de nacht van donderdag op vrijdag een baby mogen verwelkomen. Moeder Nayembi beviel van een jong, dat op het eerste gezicht in goede gezondheid verkeert. Het geslacht kon nog niet worden vastgesteld, aangezien Nayembi het jong zoals gebruikelijk de hele tijd beschermend vasthoudt.