Moeten we na kerstperiode vrezen voor derde “nog hogere" golf? “Voorlopig vooral waarschuwing”

Tijdens de persconferentie na het Overlegcomité zei premier Alexander De Croo gisteren dat “een derde coronagolf nog hoger zou zijn de tweede golf en nog moeilijker zijn om mee om te gaan”. “Een derde golf kunnen we in onze zorg niet aan. We moeten er alles aan doen om dat te vermijden”, klonk het. Moeten we echt vrezen voor een derde, nog ergere golf na de kerstperiode? Yves Van Laethem (Sciensano) en Yves Coppieters (ULB) maken de balans op bij La Libre Belgique .

Om van een derde golf te kunnen spreken, moet het aantal nieuwe besmettingen in een bepaalde periode verdubbelen. “Als ze over een langere tijd weer beginnen te stijgen en we zien een verdubbeling van het aantal gevallen, dan zitten we in een exponentiële fase van de derde golf. Of we nu uitgaan van 5, 1.000 of 10.000 gevallen”, zeggen de experts in de Franstalige krant.

“Als we onze inspanningen loslaten, bestaat de kans dat er voor het einde van de winter een derde golf komt”, aldus Yves Coppieters, epidemioloog en professor Volksgezondheid van de ULB. Maar voorlopig is dat slechts een mogelijkheid. “Ik denk dat dit meer een waarschuwing is, er is geen wetenschappelijke basis om dit te zeggen” , aldus Coppieters nog.

Maatregelen rechtvaardigen

Voor Franstalig woordvoerder van Sciensano Yves Van Laethem is het vooral een middel om de strenge maatregelen te rechtvaardigen. Maar Van Laethem zegt ook: “Mensen in de gezondheidszorg zijn moe. Met een derde golf lopen we het risico op meer afwezigheden door ziekte en minder goede zorg.”

Ondertussen staan we nog altijd mijlenver van groepsimmuniteit. Volgens de laatste studie van de UAntwerpen heeft in België slechts 7 procent van de bloedstalen antistoffen. Een zeer laag cijfer, maar toch is Coppieters optimistisch in La Libre Belgique. “Volgens de modellen en de analyses die we nu doen, kunnen we in België toch schatten dat er minstens 15 procent van de bevolking immuun zou zijn voor het virus.”

Nog volgens Coppieters zullen we de komende tijd de effecten zien van verschillende versoepelingen. Het effect van de heropening van de scholen zou de komende dagen merkbaar moeten zijn, halverwege december zou dan het effect van de heropening van de niet-essentiële winkels zichtbaar moeten zijn. Toch toont Van Laethem zich optimistischer. Volgens hem is het risico van beide versoepelingen nihil. “We gaan de winkels openen onder zeer strikte voorwaarden.”

Wat Kerstmis betreft, houdt hij wel zijn hart vast. “Alles zal afhangen van de situatie ter plaatse: veel mensen zullen toch het risico nemen om samen te komen. Vandenbroucke mag zeggen wat hij wil, het is duidelijk dat het zo niet zal gebeuren”, verzekert de expert.