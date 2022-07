Moeten startquota voor de opleiding geneeskunde omhoog nu er een nijpend tekort is aan huisartsen?

Iraanse gemeen­schap protes­teert in Brussel tegen uitleve­ring terrorist Assadi

De Iraanse gemeenschap in België heeft tussen 9 en 11 uur geprotesteerd aan het kruispunt Kunst-Wet in Brussel. Ze veroordelen het omstreden uitleveringsverdrag tussen België en Iran dat straks in de parlementscommissie Buitenlandse Zaken aan bod komt. Volgens de Brusselse politie waren er 350 betogers aanwezig.

5 juli