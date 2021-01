Moeten scholen binnenkort opnieuw sluiten? Met deze vier maatregelen hoeft het zo ver niet te komen

Testteams rukken massaal uit: al 91 gevallen van gevreesde Britse variant

10:03 De besmettelijke Britse variant van het coronavirus verspreidt zich over het hele land. Naast een zware uitbraak in Houthulst zijn er ook gevallen in Edegem en Kontich, en vermoedelijk in Geraardsbergen en Aalst. Sciensano meldt dat in totaal al 91 gevallen van de Britse variant zijn gevonden en 7 van de Zuid-Afrikaanse. Al liggen de werkelijke aantallen vele malen hoger, want bij uitbraken wordt gewerkt met steekproeven.