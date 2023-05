Moeten miljarden glazen (bier)flesjes vernietigd worden?

VTM NIEUWS “Hij wilde meteen een Belgisch pintje”: volgens boezem­vriend heeft Olivier nog altijd gevoel voor humor

Olivier Van Steirtegem, boezemvriend van Olivier Vandecasteele, was een van de eersten die de Belg gisteren weer in de armen kon sluiten. Met VTM NIEUWS sprak hij over de thuiskomst van Vandecasteele: “Het is het einde van een nachtmerrie voor ons”.