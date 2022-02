Moeten gemeenten straks hoger loon van politie betalen? Minister Verlinden: “Niet onlogisch dat ook lokale besturen een bijdrage leveren”

Na lange onderhandelingen bereikte minister Verlinden (CD&V) eind januari een tussentijds akkoord met de twee grootste politievakbonden. Daardoor krijgt de politie op 1 januari 2023 een structurele loonsverhoging van vijf procent, of gemiddeld een bruto opslag van 1.000 euro per jaar.

Lokale besturen

Maar er is onenigheid ontstaan over wie voor de kost moet opdraaien. Volgens de lokale besturen beloofde minister Verlinden om de 121 miljoen euro voor de loonsverhoging zelf te financieren met federale middelen, maar de minister lijkt daar nu op terug te komen en een deel van de kosten door te schuiven naar de lokale besturen.

Twee weken geleden stuurden de drie verenigingen van lokale besturen, het Vlaamse VVSG, het Brusselse Localis en het Waalse UVCW, een gezamenlijke brief naar Verlinden waarin ze de minister dringend om duidelijkheid vragen. “Het is de bedoeling dat de federale overheid een belangrijk deel op zich zal nemen, maar het is niet onlogisch dat ook de lokale besturen een bijdrage leveren. Zij zijn de werkgever van ruim 35.000 van de 48.000 politiemensen, en zijn bijgevolg verantwoordelijk voor drie vierde van de loonkost”, zegt het kabinet-Verlinden in de krant.

Aantrekkelijker maken van politie

In een reactie aan Belga benadrukt de minister dat het tussenakkoord, na 20 jaar stilstand, bijdraagt tot het aantrekkelijker maken van de politie. “Door de loonvoorwaarden en werkomstandigheden te verbeteren, waarderen we het werk van de politie uitdrukkelijk en motiveren we alle politiemensen hun werk met veel expertise en gedrevenheid verder te zetten. Brulocalis, VVSG en UVCW zijn systematisch betrokken geweest bij de gesprekken over het sectoraal akkoord, en zullen ook in de toekomst betrokken blijven”, aldus Verlinden.

Over de financiering van de eerste fase wordt volgens haar verder overlegd binnen de regering. Het is echter de bedoeling dat binnen de federale regering gezocht wordt naar de financiering voor dit tussenakkoord. “Voor de tweede fase zullen we de onderhandelingen opnieuw opstarten in 2024. Het is evident dat bij deze tweede fase zal worden gekeken naar de mogelijkheden en draagkracht van de lokale besturen, zodat maximaal rekening wordt gehouden met hun budgettaire context”, luidt het.