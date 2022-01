Moeten de quarantaineregels op school op de schop? “Dat leidt tot grotere uitbraken en meer zieke leerkrachten. Dan sluit een school uiteindelijk toch”

“Ik wilde alleen maar mijn vriendin helpen”: Christophe belandt per toeval in coronabeto­ging, agenten pakken hem hard aan met matrak

Tijdens de grote coronabetoging die gisteren in het Brusselse Jubelpark plaatsvond, zijn in totaal vijftien gewonden gevallen. Onder hen ook Christophe (een schuilnaam; nvdr), een inwoner van Woluwe die niets met de manifestatie te maken had. Hij was de straat opgegaan om zijn bange vriendin naar huis te begeleiden, maar kreeg zelf rake klappen met de matrak. De man dient nu klacht in tegen de politie.

17:49