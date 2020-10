Moeten de cafés dicht? Is het een goed idee om de herfstvakantie langer te maken? Marc Van Ranst antwoordt op jouw vragen

De coronacijfers blijven in ons land toenemen. Het Overlegcomité van de verschillende regeringen vergadert morgen over de verder corona-aanpak. Moeten cafés volledig dicht? En is op reis gaan nog verantwoord? Viroloog Marc Van Ranst beantwoordt in VTM NIEUWS al uw vragen over het coronavirus.

Moeten de cafés volgens volledig dicht?

“Ik denk dat er een scenario is waarin ze kunnen openblijven”, aldus Van Ranst in VTM NIEUWS. “Er zijn veel cafés die het goed doen. Wanneer je ze openhoudt, dan moet je handhaven. Dat moet veel strenger dan het nu gebeurt om diegenen die de regels niet volgen eruit te kunnen halen. Die moeten sluiten.”

Bent u voorstander van een avondklok zoals in Frankrijk?

Frankrijk kondigde een avondklok af vanaf 21 uur. In Nederland moet de horeca vier weken sluiten en wordt alcoholverkoop ‘s avonds en ‘s nachts verboden. Op de vraag of Van Ranst voorstander is van een avondklok antwoordt hij: “Er is een redelijk draagvlak voor bij de bevolking, zo bleek uit een enquête. Dat was een beetje verbazingwekkend. Het werkt ook wel. Dat hebben we gezien in Antwerpen, zelfs voor een kortere periode.”

Is het niet beter dat kinderen vanaf 12 jaar ook van thuis les volgen?

“Ik denk dat de regering duidelijk heeft gemaakt dat het onderwijs prioritair is”, luidt het. “Men wil veel opgeven om de scholen open te houden. Het zijn nog altijd dezelfde kinderen die het vorige schooljaar ook een hele tijd zijn thuisgebleven. Men wil niet meer leerachterstand opbouwen.” Is het vanuit virologisch standpunt nog verantwoord om de scholen open te houden? “Het valt mee. Er zijn infecties. Daar moeten we niet flauw over doen. We zien dat ook elk jaar met de verkoudheden. Maar nog altijd niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden om het van thuis uit te doen. Wanneer je kinderen thuis houdt, dan is dat ook een zware klap voor de economie.”

Wallonië verlengt de herfstvakantie met drie dagen. Is dat een goed idee om de verspreiding van het virus te vertragen?

“Als je dat aan virologen vraagt, dan zeggen ze ‘ja’. Zeker wanneer het twee weken is. Wanneer je dat doet, dan zie je ook de gewone verkoudheden en het aantal griepgevallen naar beneden gaan.”

Is het verantwoord om op reis te gaan?

“Telkens wanneer die vraag gesteld wordt, is de reissector heel boos. Ik begrijp hen”, reageert Van Ranst. “Iedereen wil op reis gaan. Wanneer we enkel naar Istrië in Kroatië en La Palma zouden gaan, dan zullen die bestemmingen ook niet groen blijven. Men kan veilig op reis gaan. Het is veel belangrijker wat je doet op vakantie, dan waar je naartoe gaat.”

Is vakantie in eigen land een goed idee?

“Men kan dat doen. We hebben een mooi land”, aldus Van Ranst.

Van drie nauwe contacten naar nog één nauw contact. Gaat het zover komen?

“Dat weet ik niet. Dat is morgen aan de regeringen om dat te beslissen. Vanuit virologisch standpunt is het iets wat in theorie werkt, maar het is natuurlijker wat moeilijker om te controleren. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Wanneer deze maatregel gewenst is bij de bevolking, dan kan iedereen dit onmiddellijk invoeren.”

Waarom geen vier weken totale lockdown, zodat we ervan af zijn?

“We gaan de curve naar beneden kunnen krijgen. De truc die de regeringen boven moeten halen is: ‘Hoe kunnen we hetzelfde doen, zonder de zware hamer boven te halen’. Een totale lockdown wil je zo veel mogelijk vermijden, dus laten we ons best doen.”

Moeten contactberoepen zoals kappers binnenkort weer stoppen?

“We zullen morgen zien wat ervan komt. Ik herinner me nog dat de kappers ooit het gespreksonderwerp waren tijdens de eerste golf. Laten we hopen dat ze niet opnieuw het gespreksonderwerp moeten zijn. Ik ben daar met opzet onduidelijk over.”

