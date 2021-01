Moeten basisscholen dicht nu vooral bij jonge kinderen besmettingen opduiken? Infectiebestrijder geeft antwoord

LEZERS­BRIEF. “Niet wij, maar onze patiënten zijn de helden”

28 januari “Covid-19 is een luidruchtige doder, eenzaamheid is de stille variant.” Dat schrijven twee thuisverpleegsters die elke dag opnieuw ondervinden hoe zwaar de impact van de coronamaatregelen is voor mensen die aan andere aandoeningen lijden. Uiterst kwetsbare patiënten die niet alleen snakken naar menselijke warmte, maar ook naar de zorg die ze nodig hebben. Zorg die evenwel wordt uitgesteld, vanwege de pandemie. Hieronder leest u hun integrale brief.