Moet Sammy Mahdi (CD&V) vrezen voor zijn positie? “Hij zal geen tweede keer moeten uithalen”, reageert politiek journaliste Simoens na heisa

Het TikTok-filmpje van CD&V-voorzitter Sammy Mahdi over Reuzegom blijft voor gemor zorgen binnen zijn partij, maar zijn positie lijkt niet in gevaar te komen. “Er is ook geen alternatief voor hem”, dat zegt politiek journalist Hannelore Simoens bij HLN LIVE. “Het gevoel leeft dat Mahdi snel wou scoren, maar hij zal dit niet een tweede keer moeten proberen.”

De Wetstraat stond vorige week in rep en roer toen Sammy Mahdi in een TikTok-filmpje twijfelde aan de straffen die de Reuzegommers krijgen en hekelde de “heksenjacht” op Acid die enkele namen van de Reuzegommers bekendmaakte. Ook binnen zijn partij was er gemor over het filmpje en woedt er verdeeldheid over de uitspraken, dat bevestigde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zondag bij VTM Nieuws. Ze keurde het filmpje niet openlijk af, maar benadrukte dat haar “vertrouwen in de uitspraak niet geschaad is.”

Volgens politiek journalist Hannelore Simoens “een indirecte manier - een beetje op zijn ‘CD&V’s’ - om in te gaan tegen Mahdi, die geen vertrouwen meer heeft in het gerecht”. “Ik hoor achter de schermen dat ze echt ontdaan was van het filmpje. Het gevoel leeft ook dat Mahdi zich niet heeft ingelezen in het dossier en heeft geprobeerd om mee te surfen op die volkswoede rond het Reuzegomproces.”

Mahdi heeft in ieder geval kunnen scoren met het filmpje - meer dan 500.000 TikTokkers hebben zijn video bekeken en ook veel jongeren waren positief over zijn uitspraken, maar Simoens waarschuwt dat hij “de volkswoede tegen hem en politici in het algemeen riskeert te krijgen.”

Volgens Verlinden zal het filmpje intern nog besproken worden: moet Mahdi dan vrezen voor zijn positie als partijvoorzitter. Simoens denkt van niet, “omdat er ook gewoon geen alternatief is voor hem”, benadrukt ze. “Het blijft stil. Niemand die openlijk kritiek geeft, maar ook niemand die hem verdedigt. Iedereen wil die heisa zo snel mogelijk achter zich laten. Interne verdeeldheid kan CD&V natuurlijk missen”. Toch zal “Mahdi geen tweede keer moeten uithalen”, concludeert Simoens.

Volledig scherm VTM NIEUWS-journaliste Hannelore Simoens wikt en weeg de positie van Sammy Mahdi binnen CD&V na de heisa. © Johan Jacobs - Tim Dirven / HLN LIVE