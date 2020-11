Moet ik mijn pakjes nu zelf ophalen? En wat met de verzendingskosten die ik al heb betaald? Een antwoord op al je vragen over de drukte bij Bpost

Extreme drukte bij bpost: deel klanten krijgt pakje niet meer aan huis en moet het zelf gaan afhalen

16:21 Bpost levert de jongste dagen elke dag meer dan een half miljoen pakjes af. "We breken nu dag na dag records. We zitten nu al boven de piek van de eerste lockdown", zo bevestigt woordvoerster Veerle Van Mierlo vandaag. Na Black Friday zou zelfs de grens van de 600.000 pakjes per dag overschreden kunnen worden. Op sommige plaatsen wordt een tweede dagelijkse uitreiking ingelegd, en ook het management springt bij om de verwerking in goede banen te leiden, klinkt het. Door de drukte is beslist dat bpost niet meer alle pakjes aan huis zal leveren. Een deel van de klanten moet zijn of haar pakje zelf gaan afhalen in een afhaalpunt.