Moet bedrag op maaltijdcheque omhoog? “Dit kan koopkracht een boost geven”

De maaltijdcheque is, samen met pensioensparen, het meest toegekende extra loonvoordelen in de private sector in ons land. Vandaag krijgt bijna de helft (48%) van alle vaste kmo-werknemers maaltijdcheques. Enkele jaren geleden, in 2018, ging het nog om 37,5%. Vooral bij bedienden is de maaltijdcheque goed ingeburgerd. Dit jaar vindt 61,34% van de bedienden ze in het verloningspakket. In 2018 was dit nog 49,3%. Dat blijkt uit cijfers van hr-dienstengroep Liantis. “Bij grote bedrijven waren ze al langer ingeburgerd, maar de jongste jaren kennen ook steeds meer kmo-werkgevers ze toe en ook voor werkgevers van arbeiders zullen maaltijdcheques met de war for talent steeds belangrijker worden”, weet Matthias Debruyckere, juridisch expert van Liantis. “Bovendien kunnen maaltijdcheques helpen het hoofd te bieden aan de loon-prijsspiraal.”