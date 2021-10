Moeilijke ochtend na lange nacht onderhandelen over begrotingsakkoord: deze punten zorgden op laatste nippertje nog voor discussie

Het kernkabinet heeft dinsdagmorgen finaal dan toch een akkoord bereikt over de begroting en de dossiers die de voorbije dagen op de onderhandelingstafel lagen. De onderhandelingen sprongen vannacht nog af en premier De Croo (Open Vld) en een aantal andere ministers verlieten de tafel. De gesprekken over het gunstregime voor de eerste aanwerving en de versoepelingen van nachtarbeid zouden telefonisch verder zijn gevoerd.

Rond 5 uur deze ochtend meldde Belga nog op basis van bronnen in regeringskringen dat het federale kernkabinet een akkoord bereikt had over de begroting van volgend jaar. Het begrotingstekort zou volgens het persagentschap worden afgebouwd van 5,4 procent in 2021 naar 3,1 procent in 2022. Er zou ook sprake zijn van een saneringsinspanning van 2,4 miljard euro en een verbetering van het saldo met 10 miljard euro.



Een officiële aankondiging van een akkoord kwam er evenwel niet. Er bleek bij de Franstalige regeringspartijen een probleem te zijn opgedoken. “Er blijven nog punten waarover geen overeenstemming is. Nog niet alles is geregeld”, luidde het bij een bron. “Het is de bedoeling te landen, maar dat is op dit moment nog niet het geval”, zei een andere bron omstreeks 6 uur.

De discussie liep dus even vast op de resterende twee punten die nog op tafel lagen: de versoepeling van de nachtarbeid in de e-commerce en het gunstregime voor de eerste aanwerving. Over waar het in de loop van de nacht is misgelopen, lopen de versies uiteen. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez liet tussen de regels verstaan dat de PS plots niet meer akkoord ging, nadat alle partijen akkoord zouden zijn gegaan met een voorstel van de premier. “Voor de MR is het akkoord geacteerd”, luidde het.

“Vicepremier Sophie Wilmès (MR) is vertrokken omdat ze het niet eens was met de voorstellen over de vrijstelling van sociale bijdragen voor de eerste werknemer. Wilmès keerde uiteindelijk wel terug aan tafel en er werd een compromis bereikt, maar de gesprekken liepen verder vast door onenigheid tussen de Franstalige liberalen en socialisten”, vertelde ook politiek journalist Jelle Frencken bij HLN LIVE. De PS zou op het laatste moment niet langer akkoord geweest zijn met wat beslist werd over de nachtarbeid in de e-commerce, waarna de gesprekken afsprongen.

Misverstanden

Ook vicepremier Petra De Sutter (Ecolo) verklaarde aan de VRT-radio dat de PS te kennen had gegeven dat ze met de laatste details niet akkoord ging, terwijl de eerste minister al vertrokken was. Volgens De Sutter waren er mogelijk “in de naarstigheid van een lange nacht” misverstanden ontstaan in de details op bepaalde punten. De onderhandelaars waren volgens de groene vicepremier maandagavond overigens dichtbij een finaal akkoord, maar toen is toch nog onenigheid gerezen.

“We hebben steeds gezegd dat we geen grote voorstanders van dat nachtwerk waren. We staan voor een evenwicht tussen werk en privé, en voor kwaliteitsvolle jobs”, verklaarde PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne op de Franstalige radiozenders, eerder op de dag. Hij liet echter verstaan dat er geen blokkering was, maar dat hij om “verduidelijkingen” had gevraagd.

Omstreeks 9 uur bleken de laatste obstakels volledig opgeruimd en was het akkoord een feit. De details worden om 11 uur toegelicht op een persconferentie.