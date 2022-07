Moeilijke keuze voor Oekraïense werknemers AB Inbev: terugkeren of werken onder minimumloon

Begin mei kregen 1800 medewerkers uit de drie Oekraïense brouwerij, die Ab Inbev bezit via een joint venture, de keuze om naar België of Tsjechië te reizen of in het westen van hun door oorlog geteisterd land te blijven. 160 werknemers kwamen terecht in België en werden opgevangen in Brussel en Leuven. De vluchtelingen werden ondergebracht in twee Brusselse hotels, maar door een nieuwe beslissing van het bedrijf zal deze huisvesting eind augustus beëindigen.