Moeders voor Moeders krijgt gelijk in zaak rond hoofddoekenverbod: hof van beroep fluit Unia terug

Vzw Moeders voor Moeders vecht veroorde­ling voor discrimina­tie aan: “Het geld dat wij aan de armen schenken, gun ik Unia niet”

De Antwerpse hulporganisatie vzw Moeders voor Moeders, bekend voor haar vondelingenschuif, gaat in beroep tegen het vonnis van de rechtbank dat hun hoofddoekenverbod discriminerend is. "Wij houden vast aan onze principes", klinkt het. "Elke vrouw is gelijk: we willen niet dat moeders mét hoofddoek zich afzonderen van moeders zonder." Intussen worden hulpbehoevende gezinnen voortgeholpen op straat.

14 januari