Moeder, zoons en ex-man schetsen liefdevol beeld van Ilse Uyttersprot: “Het mooiste en beste dat wij hadden, nam hij weg”

Code oranje voor brandge­vaar in Antwerpen en Limburg vanaf morgen

In natuurgebieden in de provincies Antwerpen en Limburg geldt vanaf morgen om 10 uur code oranje voor brandgevaar. Dat meldt het Agentschap voor Natuur en Bos woensdag. “Het aanhoudende droge weer, de uitdrogende wind uit noordoostelijke tot oostelijke richtingen en de verwachte toename in de temperaturen zorgen voor een verdere toename van het brandgevaar in de natuur.”