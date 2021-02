Moeder van verongelukte Louhan (8) en Leyla (4) reageert: “Ik kan het amper beseffen”

De moeder van Louhan (8) en Leyla (4), die zaterdagmiddag omkwamen bij een ongeval in Moeskroen, reageert in VTM NIEUWS. Ze verwijt haar man - die achter het stuur zat - niks, maar ze kan nog altijd niet vatten dat haar kinderen dood zijn.

Louhan (8) en Leyla (4) kwamen zaterdagmiddag om bij een ongeval in Moeskroen, in de provincie Henegouwen. De kindjes zaten achteraan in de auto, toen hun stiefvader A.V. (38) na een eerste botsing en woordenwisseling, de achtervolging inzette op een zwarte Volkswagen. Enkele minuten later botsten ze tegen een verlichtingspaal. De kinderen waren op slag dood. Hun moeder reageert in VTM NIEUWS.

“Ik kan het amper beseffen”, aldus moeder Sabrina. “Het is echt hard. Ik heb niet veel geslapen. Ik denk aan de laatste keer dat ze me zegden dat ze van me hielden en me een kus gaven. Er zijn geen woorden voor.”

De man van Sabrina, stiefpapa van haar kinderen en de bestuurder, is zwaargewond. De politie heeft hem nog steeds niet kunnen ondervragen. “Hij is de bestuurder gevolgd om een foto van de nummerplaat te nemen. Hij wou inhalen. Hij nam zijn telefoon om een foto te nemen. De bestuurder zag dat en gaf een ruk aan zijn stuur, om hem in te sluiten. Mijn man wou goed doen, hij heeft zelf aan zijn stuur getrokken om erger te vermijden. Jammer genoeg is hij tegen die paal gebotst.”

Sabrina verwijt haar man niets. “Eén fout is dat hij hem is gevolgd. Voor de rest heeft hij geen fouten gemaakt. Het is de fout van de andere bestuurder die hem heeft aangereden. Mijn echtgenoot heeft dit nooit gewild. Hij hield van hen als waren het zijn eigen kinderen. Als hij iets kon doen, deed hij dat voor hen. Alles wat ze vroegen. Hij verwende ze zelfs.”