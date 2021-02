Moeder van verongelukte Louhan (8) en Leyla (4) reageert: “Hij had die andere chauffeur nooit mogen volgen”

ONZE OPINIE. Waarom de discussie over partijfi­nan­cie­ring altijd strandt: eigen partij eerst

5:00 Het is bijzonder moeilijk om in je eigen vel te snijden. Vraag maar aan onze politici. Al jaren woedt de discussie over een te gulle partijfinanciering. Al jaren is er consensus: het kan met minder. En al jaren beweegt niemand. Het geld dat Open Vld veil had voor Sihame El Kaouakibi zwengelt de discussie weer aan. Maar het debat in 'De Zevende Dag' toonde meteen waarom die discussie altijd strandt: eigen partij eerst.