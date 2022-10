Moeder van meisje (15) dat in elkaar werd geslagen op school, doet oproep: “Stop met verspreiden van video op sociale media”

Start van proces aanslagen Brussel en Zaventem staat gepland op 5 december

Het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem zal uiteindelijk van start gaan op 5 december. Dat heeft de voorzitter van het assisenhof vrijdag beslist, zo meldt ‘La Libre Belgique’ en blijkt uit een mail die het hof aan de advocaten in het dossier heeft gestuurd. Enkele dagen eerder, op 30 november, zal de jury voor het proces worden samengesteld.

