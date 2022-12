Moeder van Elvis B. (33) getuigt over de dood van haar zoon: “Het voelt alsof er een vloek rust op ons”

“Mijn kleinkindje sprak me aan: Waarom is nonkel Elvis dood? Ik wist niet wat te zeggen.” Aan het woord is Annick Decloet (58). Annick is de moeder van Elvis B. (33), die op 25 december werd doodgestoken door zijn 17-jarige stiefdochter. Voor het eerst spreekt ze over de jeugdjaren van haar zeven kinderen, het tragische ongeval van hun vader Freddy en de veroordelingen voor Elvis en zijn broer Anthony, betrokken bij de dood van de 14-jarige Priscilla Sergeant. “Ik deed alles om mijn kinderen alles te geven wat ze nodig hadden.”