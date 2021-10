Moeder van Dutroux gaat in de clinch met zijn advocaat: “Mijn zoon depressief? Laat hem rotten in de hel!”

Exact 25 jaar geleden werd geschiede­nis geschreven: 300.000 mensen trokken in Witte Mars door Brussel na losbarsten zaak-Du­troux

7:22 "Wit zal onze kleur zijn, het symbool van onze beschadigde en vermoorde kinderen, van de verraden onschuld, maar ook van de geweldloosheid." Zo klonk het 25 jaar geleden in een persbericht voor de Witte Mars in Brussel. Ruim 300.000 Belgen trokken op 20 oktober 1996 in stoet door de straten van de hoofdstad na het losbarsten van de zaak-Dutroux. De betogers kwamen op straat voor een beter werkend gerecht en voor een betere bescherming van onze kinderen. Koningin Mathilde woont vandaag in Brussel de herdenking van de vijfentwintigste verjaardag van de Witte Mars bij.