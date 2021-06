Moeder en stiefvader opgepakt na verdacht overlijden baby in Dinant

Groen-parlements­lid Mieke Schauvlie­ge: “Dading tussen 3M en Lantis over PFOS-vervuiling is onwettig”

14:43 De dading die Oosterweel-bouwheer Lantis in 2017 sloot met chemiereus 3M over de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht is onwettig. Dat zegt Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege (Groen). Advocate milieurecht Isabelle Larmuseau beaamt dat. Volgens haar is de Vlaamse overheid kwetsbaar voor strafrechtelijke procedures als men doorgaat met de constructie van een veiligheidsberm waarin de zwaarst vervuilde gronden zouden worden opgeborgen. Volgens Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), minister van Openbare Werken in de vorige regering, is de dading wél legaal.