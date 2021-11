Moeder en stiefvader drijven Alexander (13) uit Vilvoorde tot de dood na mensonterende behandeling

Conner Rousseau lanceert nieuwe collectie van zijn kleding­lijn Mateke: “Ik ben back on track”

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau lanceert over enkele weken een nieuwe collectie van zijn kledinglijn Mateke voor het goede doel. Dat heeft hij maandagavond gezegd tijdens een Live op Instagram. Hij vertelde ook dat hij “back on track” is, nadat hij afgelopen weekend in het ziekenhuis belandde met een cyste op de nieren.

