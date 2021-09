Moeder doodgestoken Ismaël verzekert dat hij geen vechtersbaas was: “Drummen, voetballen, turnen: dat was zijn leven”

Dinsdagavond, omstreeks 20.45 uur. Aan het station van Hemiksem in de provincie Antwerpen ligt het levenloze lichaam van Ismaël Salaoui (17). De tiener uit Hemiksem kreeg juist daarvoor een fatale messteek rechts in zijn borst van de 18-jarige Amir Z., die op een steenworp van het station woont. De jonge verdachte duwde Ismaël van zijn brommer en het tweetal begon te vechten. Plots haalde Amir Z. een mes tevoorschijn en stak hij zijn slachtoffer in de borststreek. Of er nog meer steken werden gegeven, is niet duidelijk. Maar Ismaël zeeg neer en overleed aan zijn verwondingen. De verdachte Amir Z., die even verderop het mes van zo'n 15 centimeter in een vuilbak deponeerde, werd niet veel later opgepakt.