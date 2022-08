Moeder die zoon Bram (15) verloor weet wat ouders van Archie doormaken: “Ik kan hen heel goed begrijpen, ook al is het uitzichtloos”

De gebeurtenissen in het Verenigd Koninkrijk brengen veel pijnlijke herinneringen naar boven voor Annick Van Drumme. Nadat drie artsen haar zoon Bram in augustus 2018 hersendood hadden verklaard, beslisten de ouders van de jongen om over te gaan tot orgaandonatie. Dat betekent dat ze afscheid moesten nemen van hun zoon voor hij naar het operatiekwartier werd overgebracht.

Wanneer de artsen daar na de operatie de beademing uitschakelden, waren de ouders daar niet bij. “Bram gaat naar het OK (operatiekwartier, red.), en dan is het moeilijk om te beseffen: hij is er niet meer. Want voor ons was hij er wel nog. Dat maakt het wel moeilijk”, vertelt Annick. “Als wij bij Bram waren, was hij nog warm, dus je hebt eigenlijk het idee: hij is er nog. Terwijl je eigenlijk wel weet: dat is niet zo, maar toch... je hebt niet 100 procent het gevoel dat je aan het afscheid nemen bent, want je staat nog bij een warm lichaam.”