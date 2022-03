Moeder BMW-chauffeur Paolo (34) na drama in Strépy: “Ook wíj snappen er niets van, maar gerechtigheid moet geschieden”

ONZE OPINIE. Een kleine en betrouwba­re partner, was jarenlang ons motto voor het Belgisch leger. Klein. Vinkje. Betrouw­baar? Niet afgevinkt. Trek daarmee naar de oorlog

“Yes, we can”, zegt Alexander De Croo donderdag aan Joe Biden. 10 miljard euro extra investeren in defensie tegen 2030 is niet voldoende. Onze premier wil verder gaan. Het is lang geleden dat ons land een Amerikaanse president op een NAVO-top In Brussel zonder het schaamrood op de wangen kan ontmoeten. Donald Trump wees er ons nochtans al op, maar hey, het was Trump. Er werd gegniffeld, zoals toen hij tijdens een VN-raad wees op onze afhankelijkheid van Russisch gas. De Duitsers gierden net niet van het lachen, en zie nu. De premier haalt het grof geschut niet toevallig vlak voor het bezoek van Biden boven. Sorry Jens Stoltenberg, uncle Joe is de échte NAVO-baas.

