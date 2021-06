Moeder betaalt zoon terug die eten uit Syrisch restaurant voorschoot. Payconiq vindt haar melding ‘Syrië’ verdacht

Een onschuldige mededeling bij een online betaling kan verregaande gevolgen hebben. Vraag dat maar aan Chris Van Thielen en haar zoon Joris. Chris betaalde via Payconiq 100 euro aan haar zoon, het bedrag van een maaltijd uit een Syrisch restaurant dat hij had voorgeschoten. De bijhorende boodschap luidde ‘Syrië’. Niet veel later ontving Joris volgend bericht: “Graag horen wij van u de reden van deze betaling”. Payconiq by Bancontact bevestigde in ‘De Inspecteur’ op Radio 2 dat mededelingen bij betalingen gemonitord worden.

De verlossende ‘biep-biep’ was nog maar net achter de rug, toen Joris volgend bericht binnenkreeg op zijn smartphone. “Als financiële organisatie is het van belang zicht te houden op de betalingsactiviteiten van onze gebruikers. U heeft een betaling uitgevoerd met de beschrijving: ‘Syrië’. Graag horen wij van u de reden van deze betaling zo spoedig mogelijk. Indien wij geen antwoord mogen ontvangen op deze e-mail, dienen wij vervolgstappen te ondernemen.” Nogal dwingend, lijkt ons.

Joris doet het gevraagde. Hij antwoordt dat het om een betaling gaat voor eten uit een Syrisch restaurant. Payconiq neemt daar kennis van en laat verder niets meer weten. Chris en Joris blijven wel met vragen zitten. De mededeling wordt klaarblijkelijk door Payconiq gecontroleerd.

Woordvoerster Lotta de Meulenaere van Payconiq by Bancontact gaf maandag uitleg op ‘De Inspecteur’. “Elke betaalinstelling die het overmaken van geld aanbiedt, heeft geauomatiseerde ‘tools’”, klonk het in het radioprogramma. Wat deze precies zijn, is interne keuken, maar de slimme software helpt “in het bestrijden van fraude, witwaspraktijken en de financiering van terrorisme.”

De Meulenaere bevestigt dat de inhoud van mededelingen automatisch gescand wordt op verdachte woorden. Bij het woord ‘Syrië’ was dit blijkbaar het geval. “De mensen van het bedrijf Payconiq by Bancontact lezen niet elk bericht afzonderlijk. Dat gebeurt geautomatiseerd. Maar in dit geval zorgde het ervoor dat de betaling niet zomaar kon passeren.” Payconiq by Bancontact doet dit niet uit eigen initiatief, maar is volgens De Meulenare daar wettelijk verplicht toe. “Als onze systemen iets verdacht oppikken, moeten wij controleren en de betaler om meer informatie vragen.”

“Datahonger van overheid”

Wat Joris voor de borst stoot, is de dreigende toon van het bericht. De Meulenaere erkent dat de boodschap nogal droog is en belooft hierin beterschap. Iets wat privacy-expert Matthias Dobbelaere-Welvaert “met een heel grote korrel zout neemt”. Het woordgebruik zal volgens hem niet milderen omdat banken en betalingsdiensten koste wat kost boetes en administratieve rompslomp willen vermijden. “Met dat taalgebruik werkt de klant nu eenmaal sneller mee. Let wel, het is de datahonger van onze overheid die banken daartoe verplicht. De overheid is hier de hoofdschuldige. Banken interpreteren hierdoor de wetgeving zeer strikt, strenger dan nodig.”

“NSA-praktijken”

De jurist van belangengroep Ministry of Privacy heeft op zich er geen problemen mee dat echt grote bedragen in de gaten worden gehouden. Dat dit ook voor bedragen van 10, 50 en 100 euro gebeurt, “neigt naar NSA-praktijken” (de Amerikaanse geheime dienst waarvan in 2013 een enorm afluisterschandaal aan het licht kwam) en is ook voor Dobbelaere-Welvaert “redelijk nieuw.”

“Ik denk niet dat terroristen 50 euro naar een courante bankrekening gaan sturen, daar hebben ze andere manieren voor.”