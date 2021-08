“Moe, moe, moe na het schoonmaken van bakje aardbeien. Sorry, maar f**k man, gaat dit ooit nog over?” Onze journaliste over 7 maanden 'out' zijn door langdurige Covid

"Je hebt geluk", zei de cardiologe, "je hebt een pericarditis. Dat zien we vaker na een virusinfectie. Nu ook door corona." Het geluk school niet in haar diagnose. Een pericarditis is een hartvliesontsteking en dat is link. Ik heb het intussen gelezen in een internationale studie: 4% van de mensen krijgt deze diagnose na Covid. Dit was dus eerder pech. Het 'geluk' zat ook niet in haar voorspelling van de revalidatie: zes maanden geen enkele fysieke inspanning. "Ik zal je niet veroordelen tot een rolstoel, maar je mag - zeker in de eerste fase - van je bed naar de badkamer naar de zetel en terug. Niks meer." Tot iets anders was ik ook helemaal niet in staat. Maar ik had geluk. "Hiermee", wees de cardiologe naar een paar rare donkere vlekken op de echografie van mijn hart. "Veel mensen blijven nog maanden na hun coronabesmetting een wrak, zoals jij je nu voelt. Maar meestal er is niets te zien, op geen enkele echo of scan, niet van longen, hersenen, hart of bij eender welk onderzoek. De klachten zijn er, onmiskenbaar, maar ze worden vaak niet geloofd." Ik begreep niet goed wat mijn dokter bedoelde. Ik had nog nooit gehoord van long covid. Ik dacht: mooi geluk is dit.