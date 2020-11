Modder, Instagram en foute kaarten: zo krijg je ook tieners aan het wandelen

Wanneer mag de horeca weer open? Dit zeggen de experts

12 november Restaurants, cafés en sportomgevingen zijn broeihaarden van coronabesmettingen, zo blijkt uit een onderzoek in de Verenigde Staten van de universiteit van Stanford. Dat gaat ook op voor ons land, zegt Geert Molenberghs, biostatisticus aan de UHasselt en de KU Leuven. Hoelang de Belgische horeca de deuren nog moet dichthouden, is nog onduidelijk. “We moeten eerst in die veilige zone geraken”, reageert viroloog Steven Van Gucht.