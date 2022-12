Mobiliteitsminister Gilkinet legt verkoopsverbod lachgas op regeringstafel

De verkoop van lachgascapsules aan minderjarigen is al verboden, nadat vorig jaar een wetsvoorstel van MR, CD&V en N-VA unaniem werd goedgekeurd door de Kamer. Ook staat er een lachgasverbod in politiereglementen van meer en meer steden en gemeenten. Gilkinet zal in de schoot van de federale regering vragen om de verkoop van lachgas uit te breiden naar volwassenen. De verkoop voor professioneel gebruik moet nog mogelijk blijven.

Dat zal via de federale minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke gebeuren, bevestigt Gilkinets woordvoerster Litte Frooninckx aan onze redactie.

“Het enige wat je moet gebruiken als je rijdt, is je stuur. We moeten samen werk maken van dit enorme maatschappelijke probleem, en toewerken naar nul verkeersdoden: All For Zero”, zei Gilkinet in de Kamer. Midden november pleitten CD&V en verkeersveiligheidsinstituut Vias voor een totaalverbod op de verkoop en het bezit van lachgas. Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) en Gilkinet schaarden zich toen achter die oproep.

Lachgas is goedkoop en moeilijk te detecteren, wat het een populaire drug maakt. Het gebruik ervan is moeilijk in cijfers te vatten, maar in een enquête van Vias van begin dit jaar gaf 8 procent van de bestuurders toe minstens één keer per maand te rijden na het gebruikt van lachgas. Bij jonge bestuurders tussen 18 en 34 jaar was dat bijna 20 procent.

Lachgas is verslavend en kan blijvende hersenschade veroorzaken. Bovendien kan het een opstap zijn naar zwaarder druggebruik. In Nederland is het bezit en de verkoop van lachgas vanaf 1 januari verboden.