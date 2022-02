Mobiliteitsminister Gilkinet lanceert plan om “spoor klaar te maken voor de toekomst”

In de ‘Spoorvisie 2040' staat de klant centraal. Wie in 2040 de trein neemt, zal kunnen rekenen op vlotte en betrouwbare overstappen. Mensen kunnen kiezen uit een maximaal aantal treinbestemmingen – met als doel in de toekomst in elk station minstens twee treinen per uur te voorzien – en ze kunnen er ook vlot overstappen op ander openbaar vervoer zoals bus of tram.