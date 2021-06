Mobiliteitsexperte pleit voor SUV-vrije zones in stadscentra: “Meer CO2-uitstoot en meer schade bij ongevallen”

Mobiliteitsexperte Eva Van Eenoo (VUB) hekelt in Knack.be en op Radio 1 de stijgende populariteit van de SUV. "Iedereen die met verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit bezig is, ziet de opkomst van SUV's met lede ogen aan", zegt ze in ‘Knack’. In navolging van de lage-emissiezones pleit zij daarom voor 'no-SUV-zones' in stadscentra of woonwijken. VAB vindt dat alvast geen goed idee.

SUV’s zijn populairder dan ooit. In de eerste drie maanden van dit jaar was bijna de helft van alle verkochte wagens (48 procent) een SUV of een cross-over (tussen een SUV en een gewone auto). In 2016 was dat bijvoorbeeld nog maar 26 procent. Er zijn dus duidelijk veel voorstanders, maar ook een pak tegenstanders.

Breder

Mobiliteitsdeskundige Eva Van Eenoo van de VUB stelde zondag bij ‘Knack’ voor om ‘no-SUV-zones’ in te richten, zones dus waar SUV’s niet welkom zijn. “Ik deed dit naar aanleiding van de evolutie dat meer en meer steden lage-emissiezones beginnen in te richten”, legt ze maandagmorgen uit bij ‘De Ochtend’ op Radio 1.

“Mijn redenering is: als we proberen te reguleren welke auto’s nog in stadscentra mogen binnenkomen, dan moeten we misschien nog breder nadenken? Niet enkel over roetuitstoot, maar ook over verkeersveiligheid en CO 2 -uitstoot. Het is zo dat een auto die meer massa heeft, zorgt voor grotere kansen op ernstige letsels. Je kan er moeilijk omheen dat het slechter kan aflopen bij een ongeval met een SUV dan met een veel kleinere gezinswagen.”

Discussie

De experte wil op dit moment vooral het debat openen. “Ik denk dat we een soort van collectief debat moeten aangaan over wat voor soort auto’s we eigenlijk op onze wegen willen, en wat voor auto’s autoproducenten op de markt brengen en wat de redenering daarachter is”, aldus Van Eeno. “Misschien verdienen zij daar het meeste geld aan en maken ze ons wijs dat we een SUV nodig hebben, maar dat is natuurlijk niet logisch.”

“Ik denk dat bijvoorbeeld de Europese Unie en overheden zeer geschikt zijn om autoproducenten op hun verantwoordelijkheden te wijzen. Zij moeten mee bepalen: dit kan wel en dit willen we niet langer toelaten.”

VAB geen voorstander

VAB heeft begrip voor de oproep om verkeersveiligheid te verbeteren, maar vindt het geen goed idee om specifieke categorieën van personenwagens te weigeren in steden en gemeenten. De mobiliteitsclub erkent dat er vooral voorrang moet worden gegeven aan voetgangers en fietsers. Ze wijst er ook op dat heel wat steden en gemeenten zwaar vervoer al weren en laten omrijden. "We willen ook zelf met voorstellen naar de steden en gemeenten stappen om de verkeersveiligheid te verhogen", zegt woordvoerder Joni Junes. Maar specifieke categorieën van personenwagens weigeren op bepaalde plaatsen, is volgens de mobiliteitsorganisatie niet de oplossing.

“Verbod is in praktijk moeilijk haalbaar”

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) vindt het idee niet slecht, aangezien SUV’s wagens zijn met een grotere massa waardoor de impact groter is als het tot een botsing komt. Omdat er geen wettelijke bepaling is over wat een SUV nu precies is, is dat idee echter moeilijk in de praktijk te brengen, stelt de VSV. Woordvoerder Werner De Dobbeleer wijst erop dat er weinig onderscheidende kenmerken zijn voor een SUV.

Vierwielaandrijving dekt de lading niet, want er zijn ook SUV’s zonder vierwielaandrijving. Een ander kenmerk zou de hoogte van de front van de wagen kunnen zijn, maar er bestaan verschillende modellen van SUV’s, van kleinere modellen tot monster-SUV’s. SUV’s als bedrijfswagens zouden wel geweerd kunnen worden, maar dan vallen SUV’s die gebruikt worden als personenwagens uit de boot.

Bovendien zou volgens de VSV in die SUV-vrije zones dan ook een verbod op lichte vrachtwagens moeten komen, aangezien die voertuigen ook zeer ‘botsonvriendelijk’ zijn.

