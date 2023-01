Mobiliteitsbarometer Acerta: Belg maakt (iets) minder gebruik van auto om te gaan werken

Voor het eerst in vijf jaar gebruikt de Belg iets minder zijn wagen om naar het werk te pendelen. Het openbaar vervoer is weer even populair om naar het werk te pendelen als voor corona en het aantal bedrijfswagens bereikt een nieuw record. Dat blijkt uit de jaarlijkse mobiliteitsbarometer van hr-dienstverlener Acerta.

Er rijden in België opnieuw meer bedrijfswagens rond dan een jaar eerder. Vandaag krijgt 23 procent van de bedienden in ons land een wagen van de firma. Dat is een kleine toename in vergelijking met 2021 (22,3 procent). De auto verliest wel een klein beetje terrein voor woon-werkverkeer: van 78,4 procent naar 77,9 procent. De fiets bereikt ondertussen ruim 35 procent van de werknemers, een stijging van 7,4 procent. Het openbaar vervoer bereikt 8,3 procent van de werknemers, tegenover 7,8 procent in 2021.

"Het is al wel langer zo dat mensen bewuster nadenken over verplaatsingen. Er is het algemeen groeiende milieubewustzijn, het gamma vervoermiddelen dat almaar diverser wordt, de (elektrische) fiets die een imagoboost kreeg ... De laatste maanden komen daar de hoge brandstofprijzen bovenop. Het lijkt ervoor te zorgen dat werknemers niet meer automatisch in de auto stappen en dat de decennialange dominantie van de auto op de terugweg is", stelt Charlotte Thijs, mobiliteitsexperte van Acerta.

Hybride populairste bedrijfswagen

Van de bedrijfswagens is 10 procent ondertussen een hybride wagen, de populairste is die met naast de elektromotor een verbrandingsmotor op benzine (8,8 procent). De volledig elektrische bedrijfswagens zijn vandaag goed voor nog eens 3,2 procent. Dat is nog altijd een kleine minderheid, maar wel ruim een verdubbeling tegenover 2021. De grote verliezer is de diesel als bedrijfswagen, die ooit absoluut dominant was en nu gezakt is naar een aandeel van 57,8 procent. "Als we mogen uitgaan van een contracttermijn van 4 à 5 jaar, zien we in 2028 de bedrijfswagens met een brandstofmotor hun laatste kilometers rijden", aldus Thijs.

De jaarlijkse mobiliteitsbarometer van Acerta brengt de mobiliteitsgewoontes van 330.000 werknemers in kaart. De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op een steekproef met de werkelijke loongegevens van de werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de private sector.