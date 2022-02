Mobiliteitminister Gilkinet lanceert oproep voor burgerprojecten

“Iedereen die ideeën heeft voor meer verkeersveiligheid, in eigen buurt of verder weg, kan middelen krijgen. We zoeken naar concrete oplossingen voor meer verkeersveiligheid in alle omstandigheden: dicht bij huis, op de hoek van de straat, onderweg naar huis”, licht hij toe. “We willen levens redden. Daarvoor hebben we geen kleine stappen nodig, maar duurzame oplossingen. Die kunnen we testen bij een groep vrienden, een buurtcomité, een jeugdbeweging of een lokale verkeersveiligheidscommissie en dan verder veralgemenen.”