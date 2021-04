Mobiliteit verminderd sinds eerste weekend van paasvakantie: “Hopelijk kunnen we dit de komende weken blijven aanhouden”

Onze mobiliteit is licht verminderd sinds het eerste weekend van de paasvakantie. Dat zeiden virologen Yves Van Laethem en Steven Van Gucht tijdens de persconferentie over het coronavirus. “Net voor de krokusvakantie zagen we dat de mensen minder thuis bleven. Dit ging toen gepaard met de heropening van de kappers en het betere weer.”

“Tussen de krokusvakantie en de paasvakantie zagen we wel dat meer mensen naar het werk gingen.” Na paasmaandag is onze mobiliteit beginnen verminderen. Maar Van Laethem benadrukt dat dat te maken kan hebben met het slechte weer. Momenteel verplaatsen we ons 41 procent minder naar de werkplaats. Dat is veel minder dan tijdens de krokusvakantie, toen bedroeg de daling zo’n 30 procent.

“Maar laten we niet vergeten dat transmissie gebeurt via contact. En dat met de Britse variant nog sneller gebeurt”, aldus Van Laethem nog. Hij vroeg ook dat wie telewerkt dat ook blijft doen.

Quote Een beetje meer contacten en de meer besmette­lij­ke Britse variant zijn voldoende om de cijfers te doen stijgen Viroloog Steven Van Gucht

Ook Steven Van Gucht riep de bevolking op om de mobiliteit te blijven beperken. “Hopelijk kunnen we dit ook de komende weken blijven aanhouden. Het wordt steeds moeilijker om mobiliteit te beperken. Het is begrijpelijk want we moeten deze vervelende situatie al lang volhouden. Maar een beetje meer contacten en de meer besmettelijke Britse variant zijn voldoende om de cijfers te doen stijgen”, zei Van Gucht nog.

De viroloog gaf nog enkele wekelijkse gemiddeldes omtrent de mobiliteit van afgelopen maanden. In de herfst en winter verplaatsen we ons 12 procent minder dan normaal, met pieken tot zelfs 18 en 19 procent in de herfst- en kerstvakantie. Net voor de krokusvakantie was er een stijging die gepaard ging met de heropening van de kapperszaken en het betere weer.

Een gelijkaardig patroon was te zien voor onze verplaatsingen naar de werkplaats: de periode voor de krokusvakantie werd er 25 procent minder naar werk gegaan. Tussen de krokusvakantie en de paasvakantie was dat 20 procent minder.