Mobiliteit neemt weer toe: “Blijf thuiswerken en uw sociale contacten beperken”, waarschuwt Van Gucht

De mobiliteit in België zit sinds vorige week opnieuw in stijgende lijn, zo blijkt uit de gsm-signalen van Proximus in België. Rechts op de grafiek die werd getoond tijdens de persconferentie is een nieuwe opgaande beweging te zien, in alle provincies. "Dat is ergens normaal”, aldus Van Gucht, door de hervatting van het werk en de scholen na de herfstvakantie vorige week maandag. Hij benadrukte dat het belangrijk blijft om maximaal thuis te werken en de sociale contacten zo veel mogelijk te blijven beperken. “Alleen zo kunnen we de huidige daling laten verderzetten.”